Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, başkentin yanı sıra Konya ve Eskişehir'de uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptırarak haksız kazanç elde eden bir suç örgütü tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Ankara, Eskişehir ve Konya'da örgüt üyesi 18 kişinin yakalanması için 19 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün kadın lideri Ö.D. ile M.A.G. ve A.E.V.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram kokain ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin, arkadaşlık sitelerinde tanıştıkları kişileri ilişki vaadiyle dolandırdığı, fuhuş yaptırdıkları kişilerin görüntülerini kullanarak, fuhşa özendirdikleri, bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmada, birbirlerine 'andoritçi' diye hitap ettiği öğrenildi.