Başörtülü doktora hakaret eden CHP’li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

BAŞÖRTÜLÜ HEKİME: "BANA ZARAR VERMEYECEĞİNİ NERDEN BİLECEĞİM"

Tanıklardan filyasyon ekibinde görevli Mehmet Ali Güzel, testten önce meclis üyelerine hangi partiden olduklarını sorduğunu, İsmail Hakkı Temel'in ise bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti. Güzel, "Bize verilen listede üst kısımda AK Partililer ve CHP'liler vardı. Bulmak kolay olsun diye test yapacağımız kişiye hangi partiden olduğunu soruyorduk. Kendisine de sorduğumda 'Ne yapacaksın, neden soruyorsun' dedi. Listenin karşılaştırmasını yapmak olduğunu söyledim. Doktor hanım da 'Bunun sizin için ne sakıncası var' dedi. Kendisi de 'Ben ne bileyim sizin bana zarar vermeyeceğinizi' dedi. Doktor hanım 'Ben bir sağlıkçıyım, çalıştığım yer belli. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz' dedi. İşte o zaman 'Ben bu durumda bana zarar vermeyeceğinize nereden güveneceğim' dedi. Doktor hanım da 'Bu söylediklerinizden dolayı yüzünüz kızarmalı' diye karşılık verdi. Daha sonra şaka yaptığını söyledi" diye konuştu.