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    • 26.04.2022 10:51
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor... Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın milletin bekası için önemli bir görevle karşı karşıya olduğunun altını çizerken "Bu görev tarihidir." ifadelerini kullandı.

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

    İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
    Biz kadir, kader, kanaat, kıymet, vefa, vecibe biliriz. İhanet, iftira, ihbar, ihtiras bilmeyiz. Biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.

    MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir. Stratejik tehditler, küresel senaryoların bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen emperyalizm hunhar oyunlar peşindedir.

    Petrol, gaz, su, toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecektir. Bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da dinmeyecektir. Kaybedenler, nehir gibi kanı dökülenler yine mazlumlardır.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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