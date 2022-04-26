Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Gümülcine Türk Gençler Birliğinde iftara katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına katılmak üzere Gümülcine'ye geldi.
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile görüştü.
Buradaki temaslarının ardından Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in, Kahveci Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu merhumun kabri başında dua etti.