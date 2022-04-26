Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Gümülcine Türk Gençler Birliğinde iftara katıldı

"Biz de onların torunları olarak, yüreğimizdeki adalet duygusuyla, sevgiyle, vicdanla tıpkı onlar gibi sevginin, merhametin ve vicdani bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor."