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    • 27.04.2022 00:48
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    • 27.04.2022 00:59
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    Türkiye'den S-400 adımı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu"

    Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, katıldığı canlı yayında savunma gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'dan satın alınan S-400’lere değinen Demir, ikinci parti S-400'lerin alımının gündemde olduğunu ifade etti. Öte yandan Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin iddialı bir proje olduğunun altını çizen Savunma Sanayii Başkanı, "Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz" dedi.

    Türkiye’den S-400 adımı! İkinci parti alınabilir...

    Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı.

    İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.



    RUSYA'DAN S-400 ALIMI
    Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.




    MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) PROJESİ
    Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.



        ATAK'LARIN İHRAÇ BAŞARISI
        ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.



        YENİ GEMİ GELİYOR VE HÜRJET
        Anadolu Gemisi bu sene içerisinde devreye alınacak. Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız onun gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Hem bir çıkartma yapma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk planlandığı halinde bir SİHA/İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor.



        Hürjetimizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz, hedefimiz bu. Helikopterlerimiz, uçaklarımız gün sayıyor. Tabii mühendislerimiz de gün sayıyorlar.
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        Haberler Güncel Türkiye'den S-400 adımı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu"
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