Türkiye'den S-400 adımı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu"





ATAK'LARIN İHRAÇ BAŞARISI

ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.