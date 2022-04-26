Türkiye'den S-400 adımı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: "S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu"

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı.
İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) PROJESİ
Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.