Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelerle iftarda buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan aileleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı.
İFTARDA BULUŞTU
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelerin topluma örnek insanlar olduğunu belirtti.
GERÇEK HAYATIN SÜPER KAHRAMANLARI
Emine Erdoğan, şöyle dedi: "Onlar omuzlarında yük değil, sevgi taşıyor. Bir insan için ne büyük şanstır; fedakâr bir seveninin olması, onu koruyup gözetmesi. Gerçek hayatın süper kahramanlarıyla, hasta, engelli veya yaşlı sevdiklerinin evde bakımlarını üstlenen vatandaşlarımızla iftar soframızı paylaştık."