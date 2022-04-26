Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelerle iftarda buluştu





GERÇEK HAYATIN SÜPER KAHRAMANLARI

Emine Erdoğan, şöyle dedi: "Onlar omuzlarında yük değil, sevgi taşıyor. Bir insan için ne büyük şanstır; fedakâr bir seveninin olması, onu koruyup gözetmesi. Gerçek hayatın süper kahramanlarıyla, hasta, engelli veya yaşlı sevdiklerinin evde bakımlarını üstlenen vatandaşlarımızla iftar soframızı paylaştık."