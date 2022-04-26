CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!





Teslim ettikleri araçlarda ise sorunlar çıktı. Araç ihalesinde "düşük kilometreli araçların kullanılması" şartı bulunmasına rağmen Ertaç'ın teslim ettiği araçların bazılarının galeriden alınıp kilometrelerinin düşürüldüğü tespit edildi. Daha önce belediye hizmetinde kullanılan araçların plakalarının değiştirilip tekrar belediyeye verildiği, airbag'i olmayan araçlara plastik bir yazıyla airbag yazdığı belirlendi. Tüm bu usulsüzlüklere rağmen Ertaç'a hak edişleri günü gününe ödendi. Adrese teslim araç ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun 4734/25 maddesine göre iptal edildi. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından araçların büyük bölümünün teslim edilmediği ihalede, hizmete sunulan az sayıdaki araçlar geri çekildi. Geçtiğimiz günlerde skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.