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    • 26.04.2022 08:07
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    Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.

    Adana’da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon

    Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden bazıları gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 52 kişiyi mağdur edip 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon
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