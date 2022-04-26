Rusya'nın vetoları 2011'de Suriye iç savaşıyla artmaya başladı ve Çin de Rusya'nın yanında yer alarak Suriye'de kimyasal silah kullanımı dahil birçok tasarıyı veto etti.

Rusya'dan sonra BM Güvenlik Konseyinde veto hakkını en fazla kullanan ülke ABD oldu. ABD ise şimdiye kadar çoğu İsrail hakkında 82 kararı veto etti. İngiltere ve Fransa ise 1989'dan beri veto hakkını kullanmadı.