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    • 26.04.2022 19:53
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    Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri yerle bir ediliyor... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Suriye’nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.


    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.

    Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;



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