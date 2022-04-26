Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak? Yarından itibaren...

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağı ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" ifadelerini kullandı.
YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR
Gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da, yarından itibaren eğitim kurumlarında öğretmen, akademisyen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.