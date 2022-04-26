Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak? Yarından itibaren...

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağı ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak?