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    • 26.04.2022 18:25
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    Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak? Yarından itibaren...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu tümüyle kaldırdığını açıkladı. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi. Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak üniversitelerde maske zorunluluğuna ilişkin açıklama yaptı. Peki, Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı?

    Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske yasağı ile ilgili detayları açıkladı. Peki, Üniversitelerde maske zorunluluğu kalktı mı? YÖK son dakika üniversitelerde maske yasağı kaldırıldı mı, ne zaman kalkacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" ifadelerini kullandı.

    YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR

    Gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da, yarından itibaren eğitim kurumlarında öğretmen, akademisyen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

        Çeşitli temaslar için Bartın'da bulunan Bakan Özer, Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada, yarından itibaren okullarda öğretmen ve öğrencilerin maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

        YÖK'TEN DE AÇIKLAMA

        Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." dedi.
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