Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda toplu taşıma ve otoyollar ücretsiz!



Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.