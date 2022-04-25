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    • Güncel
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    • 25.04.2022 11:53
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    Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Tanrıkulu, paylaşımında “107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi” şeklinde skandal ifadelere yer vermişti.

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

    CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.



    SKANDAL PAYLAŞIM
    Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi olan Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından "107 yıl önce #24Nisan1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma
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