Son dakika: Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi

SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU

Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu TÜGVA'ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa'daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.