Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2022 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 11:19
    ABONE OL

    Son dakika: Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi

    Son dakika haberi... Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüs ve İstanbul'da TÜGVA’ya yapılan bombalı saldırı eylemlerini, PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumunun düzenlediği ortaya çıktı. PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor. HDP bağlantılı örgütün eylemleri sonrası HDP'nin müttefiki 6'lı masanın ne açıklama yapacağı merak konusu...

    Hain saldırıyı terör oluşumu HBDH üstlendi

    Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul'da bombalı saldırı olayları gerçekleşmişti. Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik saldırıda bir infaz koruma memuru şehit düşmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. İstanbul'da TÜGVA'daki saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

    ''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''
    Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

    ''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''

    SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU
    Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu TÜGVA'ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa'daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.

        PKK YAYIN ORGANLARINDA AÇIKLAMA
        PKK'ya yakın medya organlarında HBDH adına yer alan açıklamada, saldırının "hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı" olduğunu belirtildi.

        HBDH NEDİR?
        PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel Son dakika: Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
            SON DAKİKA