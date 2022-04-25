Son dakika: Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi

''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''
Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''
SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU
Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu TÜGVA'ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa'daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.