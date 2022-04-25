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    • 25.04.2022 22:38
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    • 25.04.2022 22:38
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    Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet çıkması Türkiye düşmanlarını kudurttu! Kati Piri'den skandal sözler

    "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı, 9'u firari 17 sanığın yargılandığı davada Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet kararı çıktı. Kararın ardından da Türkiye düşmanları kudurdu. Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, skandal sözlerle Türkiye nefretini bir kere daha gösterdi.

    Kati Piri’den skandal sözler

    Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada bugün karar duruşması yapıldı. Heyetin kararını mahkeme başkanı okudu. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 18 yıl arasında hapis cezası verildi. Kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi.

    Firari sanıklar Henry Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları ayrıldı.

        TÜRKİYE DÜŞMANLARI KUDURDU
        Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, gezi davasının karara bağlanmasının ardından yine nefret kustu.

        Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerine 'Harekete geçin' çağrısında bulunarak "Duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı." ifadelerini kullandı.
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        Kati Piri’den skandal sözler
        Haberler Güncel Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet çıkması Türkiye düşmanlarını kudurttu! Kati Piri'den skandal sözler
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