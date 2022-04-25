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    Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik iddiasıyla ziyaret etiği ailenin elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha elinde patladı. "Evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla önceki gün ziyaret ettiği ailenin elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıkınca algı şovu boşa çıktı.

    Elektrik tiyatrosu

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla önceki gün ziyaret ettiği ailenin elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kılıçdaroğlu kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullandı. Keçiören Kaymakamlığı da, vatandaşın elektriğinin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğini, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığını bildirdi. Aileye 2021 yılında iki kez pandemi desteği verildiği ve doğal gaz yardımı yapıldığını belirtti.



    3 aydır elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği geçen perşembe günü kesilmişti.



    Bakan Dönmez: O evde elektrik kesik değil.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 4 aydır elektriği kesik iddiasıyla ziyaret etiği ailenin elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı
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