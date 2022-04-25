Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Çekilecek tesbihler, zikirler...

Gündemde Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali sorgulamasını yapıyor. İslamiyet'te önemli bir yeri bulunan, ellerin semaya yükseldiği Kadir Gecesi'nde sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenmiştir. İslam alemi bu özel geceyi bol bol dua ederek, namaz kılarak geçiriyor. Aynı zamanda bazı bilgileri de merak ederek sıklıkla sorguluyor. Peki bugün çok önemli olan Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi fazileti ve çekilecek tesbihler, zikirler hakkındaki ayrıntılar haberimizde yer alıyor
Kadir Suresi Okunuşu
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.
Kadir Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.