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    • 25.04.2022 12:09
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    Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Çekilecek tesbihler, zikirler...

    Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Kadir Suresi nasıl okunur? Çekilecek tesbihler, zikirler sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıkça yapar oldu. Kur'an-ı Kerim'in doksan yedinci suresi olan Kadir Suresi'nin faziletleri saymakla bitmiyor ve vatandaşlar bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'ni yanlışsız bir şekilde okumak istiyor. İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Kadir Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu!

    Gündemde Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali sorgulamasını yapıyor. İslamiyet'te önemli bir yeri bulunan, ellerin semaya yükseldiği Kadir Gecesi'nde sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenmiştir. İslam alemi bu özel geceyi bol bol dua ederek, namaz kılarak geçiriyor. Aynı zamanda bazı bilgileri de merak ederek sıklıkla sorguluyor. Peki bugün çok önemli olan Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi fazileti ve çekilecek tesbihler, zikirler hakkındaki ayrıntılar haberimizde yer alıyor

    Kadir Suresi Okunuşu

    Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
    1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
    2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
    3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
    4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
    5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

    Kadir Suresi Anlamı
    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
    1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
    2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
    3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
    4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
    5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

        KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

        Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.
        "Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)
        "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)


        Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

        Kadr sûresinde, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur'an'ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah'a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar varan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır.

        KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUA

        Kadir Gecesi duası için İslam alimleri Kadir Suresinin okunmasını öneriyor. Bunun yanında bir de Peygamber efendimizin okuduğu Kadir Gecesi duası bulunuyor.
        - Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
        (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle.)
        -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
        - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
        (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
        - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

        İslam dünyası için Kadir gecesi "bin aydan daha hayırlı gece" şeklinde müjdelendiği için oldukça önemli görülmüştür.
        Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Yaygın rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği ifade edilir.
        Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir hadisinde, "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.
        Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

            KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

            100 "Elem neşrah leke sadrak..."

            100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

            100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

            100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

            100 La ilaheillallah

            100 Elhamdülillah

            100 Allahü Ekber

            100 Sübhanallah

            100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

            100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

            100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

            -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

            - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

            - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

            -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

            "Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd" Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği Kadir Gecesi duası okunup, sonra şu duâ yapılır:

            "Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

            Anlamı: Allah'ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

            Beni affet (merhamet et)

            Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır. Okunabildiğiniz kadar çok Kur'an okunmalı, Kur'an okuyanlar samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur 'ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur 'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılar.

            Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
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            Haberler Güncel Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Çekilecek tesbihler, zikirler...
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