Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler, İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede araştırılmaya başlandı. 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede eller dua etmek için semaya yükselecek. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileridir? İşte Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler



KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;