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    • 25.04.2022 12:13
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    Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı...

    Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusu dini yükümlülüklerini bu gece yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu önemli günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? İşte dini bilgiler...

    Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

    Mübarek Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi bu gece dua ve ibadetlerle geçirilecek. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dua etmek için eller semaya yükseliyor. 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? İşte kılınışı...

    KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

    Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
    1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
    2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
    3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
    4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

    İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;

    KADİR NAMAZININ KILINIŞI

    Kadir namazının kılınışı da şöyledir;

    İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

    Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

        KADİR SURESİ OKUNUŞU

        Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
        1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
        2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
        3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
        4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
        5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

        KADİR SURESİ ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
        1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
        2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
        3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
        4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
        5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

        Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

        Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

            KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

            -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

            - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
            (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

            KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

            -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

            - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

            Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır.
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            Haberler Güncel Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı...
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