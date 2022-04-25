Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı...

Mübarek Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi bu gece dua ve ibadetlerle geçirilecek. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dua etmek için eller semaya yükseliyor. 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? İşte kılınışı...
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?
Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;
KADİR NAMAZININ KILINIŞI
Kadir namazının kılınışı da şöyledir;
İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.