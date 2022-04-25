Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı...

Mübarek Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi bu gece dua ve ibadetlerle geçirilecek. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dua etmek için eller semaya yükseliyor. 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi tüm İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilmeye başlandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) çok önemli verdiği bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi namazı kaç rekat? İşte kılınışı...



KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

İşte namazın kılınışı hakkında bilgiler;