Kadir Gecesi’nde hayızlı kadın ne yapmalı? Kadir Gecesi’nde adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli?

Müslüman alemi bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in gökyüzüne indirildiği gece olan Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde İslam dünyası ibadetlerini yerine getirirken adetli (hayız) kadınların ibadet edip edemeyeceği merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi'nde hayızlı kadın ne yapmalı? Aybaşı halinin denk gelmesi durumunda kadınlar Kadir Gecesi'nde oruç tutup, namaz kılıp, dua okuyabilir mi? İşte yanıtı…
ADETLİ (HAYIZ) KADIN TESBİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?
Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.
Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.
ADETLİ KADIN FATİHA OKUYABİLİR Mİ?
Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.