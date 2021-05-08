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    • 08.05.2021 20:00
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    açıkladı: Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz

    (MSB), 'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

    Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Mehmetçiğin, arazide tespit ettiği bir mağaraya düzenlediği operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşıldı.

    Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz!



    Açıklamada, "Teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine tek tek giriyor. Tespit edilen sığınak, mağara, mühimmat ve silahlar kullanılamaz hâle getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.



    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;
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