Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2022 14:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2022 14:08
    ABONE OL

    FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan yakalandı

    Son dakika haberi... FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yakalandı.

    FETÖ’den aranan eski başsavcı yakalandı

    İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan, eski görev yeri Konya'da yakalandı.

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan'ın kentte olabilme ihtimali üzerinde çalışma başlattı. 2009-2011 yıllarında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan, Selçuklu ilçesinde yakalandı. Özcan, gözaltına alınırken, saklanmasına yardım eden kişi veya kişilerin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Güncel FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan yakalandı
        SON DAKİKA