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    • 24.04.2022 14:33
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    Şehit kızının gözyaşları sel oldu! Polis memuru Zafer Mat'a acı veda

    Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te takibe aldıkları şüpheli şahısın taşlı saldırısı sonucu şehit olan 27 yıllık polis memuru Zafer Mat için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehidin tabutuna sarılan acılı eşi "Seni çok özledim sevgilim" diye feryat ederken küçük kızı da gözyaşlarına boğuldu.

    Şehit kızının gözyaşları sel oldu! Şehit Mat’a acı veda

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray'da gece 02.30 sıralarında bir şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada yaralanarak şehit düşen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

    Törene şehidin eşi, 7 yaşındaki kızı ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

    "SENİ ÇOK ÖZLEDİM SEVGİLİM"
    İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşmasının ardından şehidin eşi ve 7 yaşındaki kızı al bayrağa sarılı tabuta gözyaşlarını akıttı. Şehidin tabutu başında ağlayan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye haykırması ise yürekleri dağladı.

        MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
        Şehit polisin naaşı, Vatan'daki uğurlama töreninin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü'nde pazartesi günü toprağa verilecek.

        Şehit polis memuru Mat, dün gece saatlerinde Fatih Ayvansaray'a bağlı Rifai Sokak'ta bir apartmanın yüksek girişinde bulunduğu sırada bir şüphelinin taşlı saldırısına uğradı. Mat, başına aldığı darbenin ardından bulunduğu yüksek noktadan yere düşerek ağır yaralandı. Meslektaşlarının ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Mat, yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

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