Şehit kızının gözyaşları sel oldu! Polis memuru Zafer Mat'a acı veda

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray'da gece 02.30 sıralarında bir şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada yaralanarak şehit düşen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Törene şehidin eşi, 7 yaşındaki kızı ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.
"SENİ ÇOK ÖZLEDİM SEVGİLİM"
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşmasının ardından şehidin eşi ve 7 yaşındaki kızı al bayrağa sarılı tabuta gözyaşlarını akıttı. Şehidin tabutu başında ağlayan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye haykırması ise yürekleri dağladı.