Son dakika: MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
DARBELİYORUZ
Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz.