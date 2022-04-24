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    • 24.04.2022 10:54
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    Son dakika: MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü

    Son dakika.... MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Hendeklere gömmeye devam! 7 terörist öldürüldü

    Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

    DARBELİYORUZ

    Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz.

        Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu." bilgisi verildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! 7 terörist öldürüldü
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