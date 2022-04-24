CHP Genel Merkezi'ni karıştıran hediye skandalı! Özel kalemden artanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor

CHP'li belediyelerin genel merkeze yaranmak için gönderdikleri hediyelerin kaybolması CHP genel merkezini karıştırdı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki elbiseler iddiaya CHP genel merkezinde kayboldu.
Ayrıca, yine iddiaya göre Ankara Yanimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile İzmir Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü'nün gönderdiği çeşitli hediyelerde genel merkezde sırra kadem bastı.