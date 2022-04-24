Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a teşekkür: Emine Hanım'dan yardım istedim!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın saldırısıyla 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaşadıklarına ilişkin, Anadolu Ajansı'nın sorularına yazılı yanıt verdi.
Savaş ortamında nasıl bir psikoloji içinde olduğu sorusuna yanıt veren Zelenska, "Sivillerin katledildiği Buça ve on binlerce insanın kaderinin belirsizleştiği yok edilen Mariupol'den sonra nasıl mı dayanıyorum?
Her gün Harkiv'e yağdırılan bombalardan sonra mı? Hayatını yitiren 200 çocuk ve sakat bırakılan binlerce çocuktan sonra mı?