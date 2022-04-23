İngiliz The Times'tan algı manşeti! Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşında taraf olarak göstermeye çalıştı!

AMERİKAN TIME BAYRAKTAR'A ÖVGÜ DİZMİŞTİ

Bayraktar üzerinden olayları kaşıyan diğer yayın organı da Time olmuştu. Savaş başladıktan sonra ABD merkezli Time'ın Twitter hesabından "Türk insansız hava araçları, işgalci Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna için nasıl önemli bir silah haline geldi?" ifadeleriyle paylaşılan haberde Bayraktar TB2'lerden övgü ile bahsedildi.

Bayraktar'ların Rusya Ukrayna savaşında oynadığı role değinilen haberde Rus savunmasına verilen ağır hasarlardan bahseildi.

Amerikan Time, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay'ın yorumlarına yer verdiği haberde Rusya'ya karşı Türk SİHA'ları överek Türkiye'yi de savaşın bir aktörü olarak gösterme çabasına girdi.

HABERİ SABİTLEDİ

Time, Bayraktar TB2'leri konu alan haberi de Twitter adresinde sabitlemişti.