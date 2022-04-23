İngiliz The Times'tan algı manşeti! Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşında taraf olarak göstermeye çalıştı!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 2 aya yakın bir süredir devam ederken Türkiye tarafsız tutumunu sürdüryor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası önce Ankara sonra da İstanbul'da savaşın tarafları biraraya gelerek barış müzakelerini sürdürdü.
TÜRKİYE'NİN TARAFSIZLIĞINI BOZMA ÇABASI
Savaş sürerken Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, Türkiye'nin tarafsızlığını bozmak için çeşitli hamleler yaptı.
Daha önce Bayraktar SİHA'lar üzerinden Türkiye'yi savaşın tarafı olarak göstermeye çalışan batı medyası yeni bir algı operasyonuna daha soyundu. İngiltere merkezli The Times, savaşa ilişkin kullandığı bir haberde İstanbul'dan geçen Rus denizaltısı fotoğrafına yer vermesi dikkat çekti.
THE TİMES'TAN ALGI MANŞETİ
The Times gazetesi, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı.
UKRAYNA'YA FÜZE ATILDI HABERİNDE TÜRKİYE GÖRSELİ
"Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.
"DENİZALTILARI UKRAYNA'DAKİ HEDEFLERİ VURMAK İÇİN KULLANDILAR"
Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda." ifadeleri yer aldı.
Yapılan haberde kullanılan görselle Türkiye'yi savaşın tarafı olarak gösterme algısı işlendi.
DAHA ÖNCE TIME VE BILD BAYRAKTARLAR ÜZERİNDEN AYNI ALGIYI İŞLEMİŞTİ
The Times'ın algı manşetinin yanı sıra Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya'yı da Türkiye'ye karşı SİHA'lar üzerinden kışkırtmaya çalışmıştı. Bunun örneklerinde biri de ABD'li Time ve Alman Bild Gazetesi olmuştu.