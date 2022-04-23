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    • Güncel
    • 23.04.2022 19:56
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    • 23.04.2022 20:30
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    İngiliz The Times'tan algı manşeti! Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşında taraf olarak göstermeye çalıştı!

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 2 aya yakın bir süredir devam ediyor. Savaş sürerken Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, Türkiye’nin tarafsızlığını bozmak için çeşitli hamleler yaptı. Daha önce Bayraktar SİHA'lar üzerinden Türkiye'yi savaşın tarafı olarak göstermeye çalışan batı medyası yeni bir algı operasyonuna daha soyundu. İngiltere merkezli The Times, savaşa ilişkin kullandığı bir haberde İstanbul'dan geçen Rus denizaltısı fotoğrafına yer vermesi dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    İngiliz The Times’tan algı manşeti!

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 2 aya yakın bir süredir devam ederken Türkiye tarafsız tutumunu sürdüryor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri sonrası önce Ankara sonra da İstanbul'da savaşın tarafları biraraya gelerek barış müzakelerini sürdürdü.

    TÜRKİYE'NİN TARAFSIZLIĞINI BOZMA ÇABASI
    Savaş sürerken Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, Türkiye'nin tarafsızlığını bozmak için çeşitli hamleler yaptı.

    Daha önce Bayraktar SİHA'lar üzerinden Türkiye'yi savaşın tarafı olarak göstermeye çalışan batı medyası yeni bir algı operasyonuna daha soyundu. İngiltere merkezli The Times, savaşa ilişkin kullandığı bir haberde İstanbul'dan geçen Rus denizaltısı fotoğrafına yer vermesi dikkat çekti.

    THE TİMES'TAN ALGI MANŞETİ
    The Times gazetesi, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı.

    UKRAYNA'YA FÜZE ATILDI HABERİNDE TÜRKİYE GÖRSELİ
    "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı"     başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.

    "DENİZALTILARI UKRAYNA'DAKİ HEDEFLERİ VURMAK İÇİN KULLANDILAR"
    Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda." ifadeleri yer aldı.

    Yapılan haberde kullanılan görselle Türkiye'yi savaşın tarafı olarak gösterme algısı işlendi.

    DAHA ÖNCE TIME VE BILD BAYRAKTARLAR ÜZERİNDEN AYNI ALGIYI İŞLEMİŞTİ
    The Times'ın algı manşetinin yanı sıra Ukrayna'ya ihraç edilen Bayraktar TB2'lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya'yı da Türkiye'ye karşı SİHA'lar üzerinden kışkırtmaya çalışmıştı. Bunun örneklerinde biri de ABD'li Time ve Alman Bild Gazetesi olmuştu.

        BILD GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN SİHA MANŞETİ: UMUDUN SİLAHI
        Bild, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri "Umudun silahı" başlığını kullanarak manşetine taşıdı.

        Haberde "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." ifadeleri yer aldı.

        İKİYÜZLÜ TAVIR
        Alman Bild Baykar'ın üretmiş olduğu SİHA'ları daha önce hedef almıştı. Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarırken kullandığında Alman Bild gazetesi "Erdoğan'ın Katil Drone'u" manşetiyle hedef tahtasına koymuştu.

        Ortaya çıkan bu durum Alman Bild'in ikiyüzlü tavrını ortaya koymasının yanı sıra Türkiye'yi savaşa çekme taktiği olarak yorumlandı.

        AMERİKAN TIME BAYRAKTAR'A ÖVGÜ DİZMİŞTİ
        Bayraktar üzerinden olayları kaşıyan diğer yayın organı da Time olmuştu. Savaş başladıktan sonra ABD merkezli Time'ın Twitter hesabından "Türk insansız hava araçları, işgalci Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna için nasıl önemli bir silah haline geldi?" ifadeleriyle paylaşılan haberde Bayraktar TB2'lerden övgü ile bahsedildi.

        Bayraktar'ların Rusya Ukrayna savaşında oynadığı role değinilen haberde Rus savunmasına verilen ağır hasarlardan bahseildi.

        Amerikan Time, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay'ın yorumlarına yer verdiği haberde Rusya'ya karşı Türk SİHA'ları överek Türkiye'yi de savaşın bir aktörü olarak gösterme çabasına girdi.

        HABERİ SABİTLEDİ
        Time, Bayraktar TB2'leri konu alan haberi de Twitter adresinde sabitlemişti.

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        Haberler Güncel İngiliz The Times'tan algı manşeti! Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşında taraf olarak göstermeye çalıştı!
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