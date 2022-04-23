Teröristlerden temizlenen bölgelerde Mehmetçik hakimiyeti: 11 üs kuruldu

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.