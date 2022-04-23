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    • 23.04.2022 07:00
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    • 23.04.2022 07:00
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    Teröristlerden temizlenen bölgelerde Mehmetçik hakimiyeti: 11 üs kuruldu

    Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45’e yükseldi. Alan hakimiyetini artıran Mehmetçik temizlediği bölgelere üs alanları kuruyor.

    Terörden temizlenen bölgelere 11 üs kuruldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda, AT4 tanksavar zırh delici füze, RPG-7 roketatar ve el yapımı patlayıcıların da aralarında olduğu mühimmatlar bulunarak imha edildi.

    KANLARI YERDE KALMADI
    Öldürülen teröristlerden ikisinin, 9 Aralık 2021'de 3 askerimizin şehit olduğu saldırıda yer aldığı kaydedildi. Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ve Metina bölgesinde komandolar, nokta operasyonları ile bölgeyi teröristlerden temizlerken, bölgeye hakim noktalarda yer alan 11 ayrı yerde üs bölgeleri kuruldu.

    Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.

        MİT'TEN NOKTA ATIŞI
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözde PKK-YPG Kobani Savunma Komitesi Eşbaşkanı Ronahi Kobani kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod adlı Ranya Henan'a nokta operasyon düzenledi. Sabah'ta yer alan habere göre, operasyonda, iki üst düzey sorumlu terörist otomobil içerisinde seyir halindeyken SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

        İki teröristin de Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettikleri öğrenildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hakkari'nin merkez Kavaklı kırsalında Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda da 3 PKK'lı erörist etkisiz hale getirildi.

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