Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2022 06:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 21:40
    ABONE OL

    TBMM 102 yaşında: Türkiye 23 Nisan'ı kutladı! TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

    Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümü törenlerle kutlandı. Anıtkabir'deki ilk törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen çocuklar katıldı. Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TBMM 102 yaşında

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümü törenlerle kutlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e devretti.

    ANITKABİR'DE TÖREN
    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

    Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

    Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

    Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

    "Aziz Atatürk; teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Milli Mücadele'nin başkumandanı olarak, milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam ediyoruz.

        Geçen yüz yılda milletçe çok büyük badireler atlattık ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce Meclisimiz, bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir.

        Dünyada başka bir meclise nasip olmadığı veçhile kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz yüce Meclisimiz, demokrasimize kastedecek dahili ve harici düşmanlara karşı, zatıaliniz ve İlk Meclisin değerli vekillerinin verdiği mücadeleden aldığı feyz ve milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Nitekim, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsü sırasında, Yüce Meclisimiz aynı ruhla mücadele etmiş ve ikinci defa gazi unvanını almıştır.

        Siz 100 yıl önce 'Meclisten önce ordu gerekir, para gerekir.' diyenlere 'Evvela meclis sonra ordu. Orduyu yapacak millet ve ona vekaleten meclistir.' demek suretiyle millet iradesini, o günkü zor şartlarda dahi her şeyin önüne koymuştunuz. Bu şiarla sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz Meclisimiz, orduyu da kurmuş, düşmanı da yenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, kuruluşundan itibaren sahip olduğu bu ruhla çizdiğiniz o kutlu yolda, yılmadan yürümeye devam etmektedir.

        Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir, devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz yekvücut olarak mücadele etme azim ve kararlılığındadır. Bu vesileyle sizi ve Milli Mücadele'yi birlikte yürüttüğünüz yol arkadaşlarınızı ve ahirete intikal etmiş milletvekillerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

        ŞENTOP'TAN BİRİNCİ MECLİS'TE AÇIKLAMA: MİLLİ MÜCADELE SÜREKLİDİR, DEVAM EDECEKTİR
        Birinci Meclis'te 23 Nisan anma töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birinci Meclis'teki anma töreninde açıklama yaptı. İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

        "Bu mekana abidevi özellikler kazandıran şey tarihimizin en zor dönemimde milletimizin istikbal mücadelesine ev sahipliği yapmasıdır. Burası milli mücadelenin ve milli iradenin tecessüm ettiği bir büyük mananın fizik bir mekana, bir binaya dönüştüğü yerdir. İnsanlık tarihinin en haklı mücadelesinin en meşru şekilde yönetildiği bu mübarek mekanın ruhuyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kucaklıyor, milletimizin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ediyorum. Zaferden başka hiçbir neticeyi kâle almadan milli mücadeleyi başlatan ilk milletvekilleri, hatta Meclis Başkanı bizzat cephede savaştığı için gazi sıfatını hak etmiş bir meclis mensuplarının torunları olarak hepsinin aziz hatırasını yad ediyorum. Meclis'te görev yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına, aziz şehitlerimize rahmet diliyorum, ruhları şad olsun.

        Milli mücadelemizin ilk esası tam bağımsızlık hedefidir. Vatanın içinde bulunduğu ateş çemberinde Atatürk önce meclis kurmalıyız diyordu. İlk meclis binamız çok şeye şahit oldu. Sert tartışmalar, İstiklal Marşı'nın okunması, kabulü... O anları yüreğimizde hissetmek aslında ne denli zor ve şerefli vazife yaptığımızı bize gösteriyor. TBMM'nin açılışına giden süreçte işgale karşı koyacağını dünyaya ilan eden aziz millet bütün sözlerini, bütün gücünü bu çatı altında birleştirmiştir.

        1 asır önce bu milletin varlığına kast eden düşmanların bugün artık farklı silahları var şüphesiz. Bu sebeple milli mücadele, tarihin bir döneminde yapılmış ve tamamlanmış bir süreç değildir. Milli mücadele süreklidir, devam edecektir."

            KUTLAMALARI KABUL ETTİ
            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

            TBMM Tören Salonu'ndaki kabul töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

            Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra gerçekleştirilen törene Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar ve Nimetullah Erdoğmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile diğer protokol üyeleri katıldı.

            TBMM Başkanı Şentop, kabul töreninin ardından günün anısına Meclis'te görev yapan basın mensupları ile fotoğraf çektirdi.

            TBMM'DE TÖREN DÜZENLENDİ
            TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

                Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

                Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.



                BAKAN ÖZER ÇOCUKLARLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETİ
                Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

                Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

                Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

                Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

                "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurlarınızdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatma gayesi ve gayretindeyiz.

                    Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canıgönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içerisindeyiz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

                    Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Özer, bayramını kutladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.


                    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 102 YIL ÖNCE, 23 NİSAN 1920'DE AÇILDI
                    Yeni ve modern Türkiye'nin kuruluşu yolunda en büyük adım atıldı. Milletin egemenliği tek güç haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce, 23 Nisan 1920'de açıldı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
                    Haberler Güncel TBMM 102 yaşında: Türkiye 23 Nisan'ı kutladı! TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
                        SON DAKİKA