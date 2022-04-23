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    • Güncel
    • 23.04.2022 19:56
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    • 23.04.2022 19:56
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.

    22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
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        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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