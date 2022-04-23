Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya devretti

Bir gazetecinin, yüze yüze eğitime geçilmesinden memnun olup olmadığını sorması üzerine Çeken, "Tüm arkadaşlarımın yüz yüze eğitimden memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım." dedi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin yaptığı en başarılı işlerden bir tanesinin yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek olduğunu vurguladı.

Kovid-19 sürecinde maskeye, mesafeye ve hijyene tüm okullarda, sınıflarda, eğitim kademelerinde büyük fedakarlıkla devam edildiğinin altını çizen Bakan Özer, "Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu şekilde coşkulu kutlanması 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu. Bu kadar coşkulu bir şekilde kutlamayı, tüm ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz özlemişlerdi." diye konuştu.