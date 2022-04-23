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    • 23.04.2022 14:53
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    Adıyaman'da terör operasyonu! HDP'li eski Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Adıyaman merkezli terör operasyonunda, bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    takvim.com.tr
    AA
    HDP’li eski il başkanına terörden gözaltı!

    Adıyaman merkezli terör operasyonunda, bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Adıyaman merkezli Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları öne sürülen M.A. ile B.A'yı gözaltına aldı.

    Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen M.A'nın, öğrencilik yıllarında 2015'te Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı iddia edildi.

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    Haberler Güncel Adıyaman'da terör operasyonu! HDP'li eski Gaziantep İl Başkanı gözaltına alındı
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