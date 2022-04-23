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    • Güncel
    • 23.04.2022 14:32
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    • 23.04.2022 14:32
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    Son dakika: Dışişleri'nden Bosna-Hersek'e 'geçmiş olsun' mesajı

    Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'nca Bosna-Hersek’in Stolac şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı.

    Türkiye’den Bosna-Hersek’e ’geçmiş olsun’ mesajı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek'in Stolac şehrinde dün gece 5,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar meydana geldiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor; başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Bosna-Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Türkiye her zaman Bosna-Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri'nden Bosna-Hersek'e 'geçmiş olsun' mesajı
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