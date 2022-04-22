Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yaşında

İlk tören saat 09.00'da Meclis'te yapılacak.Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden çocukları temsilen bir kız ve bir erkek öğrenci ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.