Son dakika: Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

Maske yasağı kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

MASKESİZ GÜNLERE DÖNÜLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." dedi. Koca, bugün itibariyle yoğun bakımında hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını ifade etti.