Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2022 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 12:43
    ABONE OL

    Son dakika: Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

    Son dakika... Maske yasağı kalkacak mı? Vatandaşlar, 'maske zorunluluğu kalktı mı, maske yasağı devam ediyor mu? Maske nerelerde zorunlu, okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı?' sorularının cevabını araştırıyor. Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi. Peki milyonların beklediği Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

    Maske yasağı kalkacak mı?

    Maske yasağı kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

    MASKESİZ GÜNLERE DÖNÜLECEK Mİ?

    Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." dedi. Koca, bugün itibariyle yoğun bakımında hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını ifade etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Güncel Son dakika: Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?
        SON DAKİKA