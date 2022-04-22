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    • 22.04.2022 19:37
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü: En muteber ve en kestirme yol İstanbul süreci

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, İstanbul sürecinin önemine dikkat çekti ve sürecin savaşın sonlanmasına, krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfı taşıdığını söyledi.

    Başkan Erdoğan’dan kritik temas!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.



    İSTANBUL SÜRECİ VURGUSU
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul sürecinin Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını hâlen koruduğuna dikkati çekti.



    İnsani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü: En muteber ve en kestirme yol İstanbul süreci
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