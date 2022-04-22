Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile Ukrayna'yı görüştü: En muteber ve en kestirme yol İstanbul süreci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.