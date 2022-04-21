Tarım Kredi marketlerinde indirim furyası! 22 Nisan temel gıda fiyatları düştü! 4,90 TL, 5,90 TL, 6,25 TL, 11,75 TL... Hafta sonunu da kapsıyor!

Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirim furyası başladı. Temel gıda, sebze ve meyve ürünlerinde fiyatlar düşürüldü. Geçtiğimiz günlerde 1000. mağazanın açılışını yapan Tarım Kredi Kooperatifi yeni indirimli ürünlerini yayımladı. Güvenle tüketilebilen yerli ve kaliteli ürünleri ülkenin her köşesindeki vatandaşlarla buluşturan zincir marketlerinde bu haftanın indirim reyonunda neler var merak ediliyor. 4,90 TL, 5,90 TL, 6,25 TL, 11,75 TL, 12,50 TL'den satılıyor. İşte güncel Tarım Kredi market aktüel ürünleri...