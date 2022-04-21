Tarım Kredi marketlerinde indirim furyası! 22 Nisan temel gıda fiyatları düştü! 4,90 TL, 5,90 TL, 6,25 TL, 11,75 TL... Hafta sonunu da kapsıyor!

Tarım Kredi Kooperatifi'nde indirim furyası başladı. Temel gıda, sebze ve meyve ürünlerinde fiyatlar düşürüldü. Geçtiğimiz günlerde 1000. mağazanın açılışını yapan Tarım Kredi Kooperatifi yeni indirimli ürünlerini yayımladı. Güvenle tüketilebilen yerli ve kaliteli ürünleri ülkenin her köşesindeki vatandaşlarla buluşturan zincir marketlerinde bu haftanın indirim reyonunda neler var merak ediliyor. 4,90 TL, 5,90 TL, 6,25 TL, 11,75 TL, 12,50 TL'den satılıyor. İşte güncel Tarım Kredi market aktüel ürünleri...
Yüz binlerce müşteriye sahip olan market zinciri Tarım Kredi Kooperatif'in yeni indirim listesine haberimizde yer verdik.
İşte 22 Nisan güncel fiyatlar:
TARIM KREDİ MARKETLERİ GÜNCEL TEMEL GIDA FİYAT LİSTESİ
Nar Ekşisi: 28,90 TL
Beyaz Peynir 600 gr.: 47,90 TL
Akdu Peynirleri: 21,90 TL
Şalgam 1 Lt: 5,95 TL
Pizza Çeşitleri: 29,90 TL
Osmancık Pirinç 2,5 kg: 35,50 TL
Poşetli Tavuk kg: 79,90 TL
Un 5 kg: 45,00 TL
Yayla balı 400 gr: 24,90 TL
Filiz Çay: 42, 90 TL
Bezelye Konserve 670 gr: 5,90 TL
Zeytinyağı 5 Lt: 269,00 TL
Çorba Çeşitleri: 6,25 TL
Türk Kahvesi 250 gr: 35, 95 TL
Gül Reçeli 380 gr: 11,25 TL
Hurma 300 gr: 9,95 TL
Ramazan Erzak Kolisi: 169,00 TL
Kral Kemal Paşa 140 gr: 28,90 TL
Garnitür Konserve 550 gr: 4,90 TL
Makarna Çeşitleri 500 gr: 4,90 TL
Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 48,90 TL