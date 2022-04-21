Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.04.2022 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2022 11:42
    ABONE OL

    Gabar ve Cudi PKK'nın başına yıkıldı! İnleri imha edildi

    Son dakika haberine göre PKK'ya yönelik süren operasyonlarda yurt içinde Gabar ve Cudi dağındaki harekatlarda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Gabar ve Cudi PKK’nın başına yıkıldı! İnleri imha edildi

    PKK'ya yönelik yurtiçinde ve yurtdışında operasyonlar aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde başlattığı Pençe-Kilit operasyonu başarıyla devam ederken, yurt içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde Gabar ve Cudi dağı gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın inleri başlarına yıkılırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Kış operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Gabar ve Cudi dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın inleri başlarına yıkıldı.

    MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ
    Şırnak İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen operasyonlarda; bölücü terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. İmha edilen mağara ve sığınaklalar içerisine gizlenmiş; 3 kalaşnikof, 1 roketatar, 1 law silahı, 200 el bombası,çok sayıda mühimmat, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’fatura ödememe’ şovu bitti!
    Haberler Güncel Gabar ve Cudi PKK'nın başına yıkıldı! İnleri imha edildi
        SON DAKİKA