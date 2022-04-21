Avrupa'daki Türk düşmanı Türk vekillerin Pençe-Kilit hazımsızlığı! PKK'ya vurdukça onlardan ses geliyor

ALMANYA VE NATO'YA TÜRKİYE'YE SESSİZ KALMAYIN ÇAĞRISI

Alman Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Gökay Akbulut ise partisi adına açıklama yaptı.

Akbulut, Türkiye'nin saldırgan savaşını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi ve Almanya Federal hükümeti ve diğer NATO üyesi devletler, NATO ortakları olan Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarına karşı sessiz kalmalarını eleştirdiğini söyledi.

Akbulut, "Batılı ortakların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını en güçlü şekilde kınayıp, Rusya'ya yaptırımlar uygularken ve hatta Ukrayna'yı ağır silahlarla silahlandırırken, Türkiye'nin saldırısını hoş görüyorlar" dedi.