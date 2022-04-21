Avrupa'daki Türk düşmanı Türk vekillerin Pençe-Kilit hazımsızlığı! PKK'ya vurdukça onlardan ses geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına Pençe-Kilit ile devam ediyor.
18 Nisan gecesi başlayan operasyonda şimdiye kadar 30 PKK'lı terörist öldürülürken birçok terör hedefi de yok edildi.
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde hainlere vurdukça ses Avrupa'daki sevicilerinden geliyor.
"PUTİN'E KARŞI KONUŞAN AVRUPA, ERDOĞAN'A KARŞI SUSUYOR"
Avrupa'da siyaset yapan Türk kökenli vekiller, Türkiye'nin sınırlarındaki terör tehdidini Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bağımsız bir devlete savaş açmasıyla bir tuttu.
Konuya ilişkin +GERÇEK'e konuşan Avusturya Viyana Parlamentosu Yeşiller Milletvekili Berivan Aslan, "AB çifte standart uyguluyor. Putin'e bağırıp çağırırken, Erdoğan'a sağır dilsiz kalıyor. Bunun sebeplerini anlayabilsek de, bu tutumu bir demokrat olarak savunmamızı bekleyemezler." dedi.