Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa ve TÜGVA saldırısı hakkında flaş açıklama: Terör saldırısı olduğu bir gerçek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'da yaşanan saldırı hakkında "1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Öte yandan TÜGVA'ya yapılan saldırı hakkında da açıklama yapan Bozdağ, "Gaziosmanpaşa'da gerçekleşen saldırı ile Bursa'da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı davasının devriyle ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, "Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak." dedi.

Cezaevlerinde şiddet iddialarını yalanlayan Bozdağ, "Cezaevlerinde işkence, kötü muamaele yapılıyor. İnceliyoruz, adli yönden tahkikat yapılıyor. Şu ana kadar ortaya atılan tüm iddialar asılsız çıktı." ifadelerine yer verdi.

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