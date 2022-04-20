Vakıflar Genel Müdürlüğünden Ayasofya'nın imparator kapısının tahribatıyla ilgili açıklama: Konservasyonu tamamlandığı ihyası sağlandı

Aynı zamanda bir külliye olan caminin birçok restorasyon çalışması ve ihyasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile genel müdürlük nezdinde tamamlandığı belirtilen açıklamada, türbeleri, sibyan mektebi, muvakkıthaneleri ile bir külliye olan Ayasofya'nın çalışmaları, restorasyonu ve ihyasının titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir. Ayasofya-i Kebir Cami-i imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat, ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur. İmparator kapısı konservasyonu bugün itibarıyla tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir."