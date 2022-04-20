Vakıflar Genel Müdürlüğünden Ayasofya'nın imparator kapısının tahribatıyla ilgili açıklama: Konservasyonu tamamlandığı ihyası sağlandı

Genel Müdürlükten, Ayasofya'nın imparator kapısının tahribatına ilişkin paylaşım ve haberler üzerine yapılan açıklamada, dünyanın nadide miraslarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, 10 Temmuz 2020 tarih ve 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açıldığı anımsatıldı.
Aynı zamanda bir külliye olan caminin birçok restorasyon çalışması ve ihyasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile genel müdürlük nezdinde tamamlandığı belirtilen açıklamada, türbeleri, sibyan mektebi, muvakkıthaneleri ile bir külliye olan Ayasofya'nın çalışmaları, restorasyonu ve ihyasının titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir. Ayasofya-i Kebir Cami-i imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat, ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur. İmparator kapısı konservasyonu bugün itibarıyla tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari, bir teknik olmak üzere iki müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir."
"TAHRİBATTA BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Milletin ve devletin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i ve Külliyesi'nin, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri tarafından en üst seviyede, titizlikle korunduğu aktarılan açıklamada, oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığı bildirildi.