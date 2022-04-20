Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
- Güncel
- 20.04.2022 16:45
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- 20.04.2022 16:54
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Türkiye, Ukrayna için barış diplomasisini sürdürüyor. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.