Tanal, "Yatırım da yatırımcılar da güvercinler gibi bir ülkeye yatırım yapacaksa o ülkenin hukuk güvenliğine bakar. Ülkemizde hukuk güvenliğini sağlarsan o zaman adalet de olur, dolar da düşer ama bunu biz düşüreceğiz. O konuda rahat olun" diye konuştu.