CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından seçmenleri aşağılayan ve hakaret içeren tweetlerinin kaynağının Ekşi Sözlük olduğu ortaya çıktı.

Mahmut Tanal'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 25 Haziran 2018 tarihinde paylaştığı hakaret içeren tweetlerinde yer alan ifadelerin, 24 Haziran 2018 tarihinde Ekşi Sözlük'te yayınlanan yazıyla aynı olduğu öğrenildi.

TANAL'IN KILAVUZU EKŞİ SÖZLÜK

24 Haziran tarihinde gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından Ekşi Sözlük'te seçmeni aşağılayan şu yazı paylaşıldı:

"Arkadaşlar moral bozmak gibi olmasın ama seçimi kaybettik. fındık fiyatlarına ağlayan Giresun ve Ordu yüzde 65 oy veriyorsa seçimi kaybettik. Turizmin bitmesinden yakınan Antalya yüzde 43 veriyorsa seçimi kaybettik. Suriyelilerden illallah eden Antep ve Kilis yüzde 51 oy veriyorsa seçimi kaybettik. Şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat, Kırşehir'de açık ara birinci çıkıyorsa bu adam, biz bu seçimi kaybettik. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yolları kemirip, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Ben şahsen ayda kazandığım 3500 tl ile öyle veya böyle bu kitleden daha iyi yaşayacağıma eminim. Siz de kendinizi kurtarmaya odaklanın, s….. edin. Asıl sürünenler halinden memnun."

MAHMUT TANAL, EKŞİ SÖZLÜK'TE YAZILAN, SEÇMENE HAKARET EDEN YAZILARI KENDİ GÖRÜŞÜYMÜŞ GİBİ AYNEN PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhur ittifakının da Meclis'te çoğunluğu sağlamasının ardından 25 Haziran'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da seçmeni hakaret eden ve aşağılayan paylaşımlarda bulundu.

Mahmut Tanal'ın, seçmene hakaret eden paylaşımlarının aynısının bir gün önce Ekşi Sözlük'te yer alan yazıyla aynı olması dikkat çekti. Tanal'ın Ekşi Sözlük'te yer alan hakaret içerikli yazıyla aynı olan paylaşımları:

"Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu'nun %65 oy veriyorsa"

"Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa"

"Suriyelilerden illallah eden Urfa, Antep, Kilis %51 oy veriyorsa"

"Şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa"

"Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler."

"Asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler"

"Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler."

"Asıl sürünenler halinden memnun"

EKŞİ SÖZLÜK YÖNETİCİSİNE 10 AY HAPİS

"Ekşi Sözlük" isimli internet sitesinin yöneticisi Sedat Kapanoğlu, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hz. Muhammed'e yönelik "hakaret içeren ifadeler" kullandıkları iddiasıyla "Ekşi Sözlük" isimli internet sitesinin yöneticisi Sedat Kapanoğlu ile 39 yazarının yargılandığı davada Kapanoğlu, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anadolu Adalet Sarayı 32. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Ahmet Kaya, Sedat Kapanoğlu'nu "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutum ve davranışlarını dikkate alarak tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirten Kaya, hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi.

İŞTE TANAL'IN PAYLAŞIMLARI VE EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ ENTRY

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Kenan Kıran / Sabah