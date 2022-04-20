CHP'li İBB'nin günlerce reklamını yaptığı yeni metrobüs yolda kaldı

Arızalanan metrobüs ise servise çekildi. Vatandaş yeni metrobüsün arızalanması sonrasında isyan etti. Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

'GÖZ GÖRE GÖRE İFLASA SÜRÜKLÜYOR'

Ayrıca yeni metrobüslerden birinin de yağmurda içeriye su sızdırdığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 'yıkılmayankale' rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı arızalanan metrobüs ile su sızıntısı görüntülerine tepki göstererek, "Bir icraatın da kaliteli olsun be kardeşim" yorumunda bulundu.