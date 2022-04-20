İtirafçı olan PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Terörist İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT operasyonuyla yakalanarak, geçen yıl 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda Parım'a, söz konusu suçtan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, 'etkin pişmanlık hükümleri' ve 'takdiri indirim' ile cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.



75 TERÖRİSTİ DEŞİFRE ETTİ

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Parım'ın, 'etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanmak için emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde avukatı huzurunda örgütsel faaliyetlerini anlattığı belirtildi. Yasa gereği sanığın anlattıklarına itibar edildiği ve bu nedenle ceza indirimi yapıldığı kaydedilen gerekçeli kararda, "Sanık, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde etkin pişmanlıkta bulunarak 75 örgüt mensubunu teşhis etmiştir. Ayrıca harita üzerinde yer gösterdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın aşamalardaki beyanında örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde örgüt içerisinde bulunduğu konumu itibarıyla örgüt mensuplarına dair faydalı bilgiler vererek etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.