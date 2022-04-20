Başkan Erdoğan'dan şehit Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.
Hakkari'deki törenin ardından Ankara'ya uğurlanan, ardından kara yoluyla Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine ulaştırılan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, dede evinde helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Hamza Sultan Camisi'ne getirildi.
Şehidin yakınları, tabuta ve Kanlıkuyu'nun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.