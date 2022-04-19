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    • 20.04.2022 09:16
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    • 20.04.2022 09:16
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    2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete zam gelecek mi? EYT yasası çıkacak mı?

    Emekli bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son dakika açıklamasında bayram ikramiyelerinin tarihini ve bu sene artış olup olmayacağını açıkladı. Öte yandan asgari ücrete zam ve EYT'de son durum hakkında da önemli açıklama geldi. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli, dul, yetim ikramiyeleri kaç TL oldu, zam geldi mi? Asgari ücrete zam gelecek mi? EYT yasası çıkacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son dakika açıklamasında bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını duyurdu. Öte yandan asgari ücrete ek zam ve EYT hakkında da açıklama geldi. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli, dul, yetim ikramiyeleri hangi tarihte yatacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? EYT yasası çıkacak mı? İşte cevabı!

    Milyonların merakla beklediği son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayın da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarında emekli ikramiyeleri de vardı. Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

    BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
    Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

    ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM GELECEK Mİ?

    Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok."

    3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA

    3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

    3600 EK GÖSTERGE MALİ HAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?

    Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.

    EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

    Şu anda bizim gündemimizde bu yok."

        BU AY HESAPLARA YATIYOR!

        Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak. Emeklilerin ikramiye için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Maaşın yatırıldığı hesaba ikramiyeler de yatırılacak. İkramiyelerin yatırılacağı tarihler de belli oldu.

        İKRAMİYE ÖDEMESİNİ KİMLER ALACAK?

        Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecek.

        Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.



        SIRAYLA ÖDENECEK

        Emekli ikramiyeleri bayramlardan önceki hafta içinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Emeklilere TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacak. Böylece 3-4 gün içinde tüm emeklilerin hesabına paralar yatırılmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1-8 Temmuz haftasında ödenecek. Bu hafta içinde emeklilerin ikinci 6 aylık zam oranları da belli olacak. İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

        ŞU ANDA 2.200 TL

        Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi son yapılan artışla birlikte 1.100 TL'ye çıkartıldı. Toplamda emeklilere 2.200 TL ödeniyor.
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