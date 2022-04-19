Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı







PENÇE-KİLİT OPERASYONU VE KDP'YE SALDIRAN PKK

Öte yandan Batı ve ABD'nin PKK'ya verdiği desteğe dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Çünkü hem İran, hem de ABD, Türkiye'nin KDP ile iyi ilişki kurmasını istemiyor. KDP'nin Türk devletiyle ittifak yaptığını söyleyen Bayık, yayınladığı son mesajında tehlikeyi sezip şöyle diyordu: "Şimdiden bu yılın çok çetin geçeceği görülüyor. Çünkü Türk devleti ve KDP yeni saldırılar için hazırlıklar içinde." Oysa KDP'ye saldırının önünü bizzat kendisi açmıştı: "KDP, Güney Kürdistan için büyük bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.



İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

PKK, sadece dağa çıkan, terör ve şiddetle "hak" elde etmeye çalışan bir örgüt değil, aynı zamanda küresel ve bölgesel güçlerin kullandığı bir aparat. Böyle olduğu için de hâlâ varlığını sürdürüyor. Bu o kadar net ki, ABD ve Batı Bloku da artık bir terör örgütüne açık açık destek vermeyi saklamıyor. İran'ın PKK'yla yakın ilişkili olduğu ve zaman zaman kullandığı da gizli saklı değil. Bugün PKK'nın başında olan Cemil Bayık ile İran istihbaratının özel ilişkisi çok iyi biliniyor. Bunlara farklı beklentileri olan İsrail ve bazı Arap devletlerini de ekleyebiliriz.

Bu tablonun en önemli amacı, bölgede etkili olmasından korkulan Türkiye'nin önüne set çekmektir. Türkiye sorunlarını çözer ve bölgede etkili olursa, bu Irak'a, Suriye'ye, Arap ülkelerine, hatta İran'a da yansır.

İşte bu tarihi arka plan nedeniyle Türkiye, PKK terörüne karşı yürüttüğü mücadelede, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeni bir aşamaya geçti. FETÖ'den arınan Silahlı Kuvvetler artık, sınır ötesi harekât yapıp geri dönmüyor, girdiği bölgeleri terörden temizliyor ve terörsüz yaşam alanları oluşturuyor.

Dün tam da bu stratejiye uygun yeni bir harekâtın başlatıldığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Silahlı Kuvvetler, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerini terörden temizlemek için karadan ve havadan "Pençe-Kilit Operasyonu"nu başlattı.

Türkiye ile bir paralellik var mı bilmiyorum ama bir süredir Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile PKK arasında da kanlı bir çatışma yaşanıyor. Aslında çatışmayı bizzat PKK başlattı.