Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti.
Kaçacak deliği kalmayan teröristlerin son çıkış kapısı da Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik önceki gece başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kapatıldı. Operasyon öncesinde PKK/KCK'ya ait sığınak, mağara, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı.
3 FİLODAN 20 UÇAK
Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer" ile Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" filosuna ait 20'den fazla F-16 Kuzey Irak'ta belirlenen PKK'nın inlerini akıllı mühimmatlarla vurdu. Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik Üssü'nden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kalıp komandoların çelik gölgesi oldu. Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.
Bordo bereliler, teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı ve PKK'nın "girilemez" dediği kamplara ATAK helikopterleriyle havadan indirme yaptı. PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma yaptıkları Avaşin-Basyan'da Mamreş, Şuke, Verhele, Metina'nın Derar ve Zendura ile Zap bölgesindeki Şikefta, Kurojaro ve Çiyaye Reş gibi stratejik noktalara inen bordo bereliler terör örgü tüne ait sözde karargâhları ele geçirdi. Operasyona özel eğitimli SAS timleri ve amfibi deniz piyadelerinin de katıldığı açıklandı.