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    • 19.04.2022 09:20
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    Son dakika: Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: "İhtiyaç durumunda bana ulaş"

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kanser tedavisi gören Halime Özdemir ile telefonda görüştü. Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi.

    Kanser hastasıyla görüştü: İhtiyaç olunca bana ulaş

    AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy'un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Halime Öztürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.



    Başkan Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Başkan Erdoğan kanser hastası Halime Özdemir'i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.

    Başkan Erdoğan kanser hastasıyla görüştü: "İhtiyaç olunca bana ulaş"



    Erdoğan, Özdemir'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi.

    Başkan Erdoğan ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir de Erdoğan'ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

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    Kanser hastasıyla görüştü: İhtiyaç olunca bana ulaş
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: "İhtiyaç durumunda bana ulaş"
        SON DAKİKA