Son dakika: Başkan Erdoğan kanser hastası Halime teyzeyle görüştü: "İhtiyaç durumunda bana ulaş"





Erdoğan, Özdemir'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi.



Başkan Erdoğan ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir de Erdoğan'ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

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